Real Madrid, che tegola anche per il Brasile! Rodrygo si rompe: addio al Mondiale

A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo Marca, che parla di uno stop lungo e particolarmente pesante per i blancos.

Doccia gelata in casa Real Madrid: gli esami strumentali hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Rodrygo. Il talento brasiliano dovrà restare ai box fino al termine della stagione, rinunciando anche alla prossima Coppa del Mondo col Brasile di Carlo Ancelotti. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo Marca, che parla di uno stop lungo e particolarmente pesante per i blancos.

L’infortunio si è verificato nell’ultima sfida contro il Getafe: entrato al 54’ dopo quasi un mese di stop per tendinite, Rodrygo è caduto vicino alla linea laterale lamentando subito dolore al ginocchio. Nonostante il fastidio, ha concluso la gara prima di sottoporsi agli accertamenti che hanno evidenziato la gravità del problema. In vista del prossimo impegno contro il Celta Vigo, il Real dovrà fare i conti con un attacco ridotto all’osso: oltre a Rodrygo, mancheranno anche Kylian Mbappé per infortunio e Mastantuono per squalifica, lasciando poche soluzioni offensive in un momento cruciale della stagione.