Mondiale da record per introiti: montepremi di 655mln di dollari, 50 alla nazionale campione

Mondiale da record per introiti: montepremi di 655mln di dollari, 50 alla nazionale campioneTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 14:40Mondiali
di Fabio Tarantino
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Un Mondiale per super-ricchi: il consiglio della Fifa ha approvato a Doha un contributo finanziario record di 727 milioni di dollari da distribuire per i Mondiali 2026. La quota maggiore - 655 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto all'edizione precedente - sarà distribuita come montepremi tra le 48 squadre partecipanti. Alla nazionale vincitrice andranno 50 milioni di dollari, ma ognuna delle partecipanti riceverà almeno 10,5 milioni di dollari. (ANSA).