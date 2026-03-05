Niente rose extralarge ai Mondiali: la FIFA dice no all'ipotesi di allargamento
TuttoNapoli.net
Le nazionali qualificate ai Mondiali 2026, tra cui si spera ci sia anche l’Italia, non potranno convocare fino a 30 giocatori. Nelle scorse settimane, è circolata la presunta idea della FIFA di aumentare il numero di convocabili dai rispettivi commissari tecnici. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, però, l’idea di Zurigo sarebbe quella di conservare il limite attuale, fissato a 26 giocatori.
Ecco perché non è stato approvato
A militare in favore dell’allargamento delle rose vi era anzitutto quello del Mondiale, da 32 a 48 squadre. Ma, soprattutto, i possibili disagi legati agli spostamenti tra Canada, Messico e Stati Uniti, i tre Paesi che ospiteranno la rassegna iridata la prossima estate.
Pubblicità
Mondiali
Copertina FotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
Davide D'AlessioLiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone
Pierpaolo MatroneUfficialeNiente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: "Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!"
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com