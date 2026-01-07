Intelligenza artificiale nel calcio: al Mondiale gli avatar per aiutare gli arbitri
(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Si intensifica l'effetto dell'intelligenza artificiale nel calcio, sono infatti in arrivo gli avatar per aiutare gli arbitri. La novità tecnologica è prevista ai mondiali in programma in estate tra Usa Canada e Messico: frutto della partnership tra Lenovo e Fifa prevede - dice la federcalcio internazionale - "una serie di soluzioni innovative che cambieranno il modo in cui l'evento sarà organizzato". La new entry più rilevante per i mondiali 2026 sarà "l'inclusione degli Avatar Digitali nella tecnologia di arbitraggio e nelle trasmissioni delle partite", animati in 3D "in particolare durante i replay del fuorigioco". (ANSA).
