Belgio-Iran, le formazioni ufficiali: Lukaku torna titolare con De Bruyne
Dopo il pareggio per 1-1 all'esordio contro l'Egitto, il Belgio è chiamato a una reazione immediata nel secondo impegno del girone. Il commissario tecnico Garcia sceglie Romelu Lukaku dal primo minuto al centro dell'attacco, nonostante nei giorni scorsi avesse lasciato aperta anche l'ipotesi di un suo impiego a partita in corso. Alle spalle del centravanti spazio alla qualità di De Bruyne, Trossard e Saelemaekers, mentre Doku è assente per un'infezione respiratoria.
Nessuna sorpresa invece nelle scelte dell'Iran, con il ct Ghalenoei che si affida ancora al proprio uomo simbolo Mehdi Taremi in avanti, affiancato da Nemati. Confermati difesa e centrocampo per una squadra che punterà su compattezza ed equilibrio per mettere in difficoltà una delle nazionali più attrezzate del torneo. Di seguito le formazioni ufficiali.
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Ct. Garcia.
IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Hajisafi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Hardani; Taremi, Nemati. Ct. Ghalenoei.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro