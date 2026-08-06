Colpo di scena Lang? Spunta ipotesi a sorpresa sul suo futuro

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Napoli, Lang al centro delle voci: l’Ajax osserva, ma l’olandese vuole restare

Fanno discutere le indiscrezioni provenienti dall’Olanda sul futuro di Noa Lang. L’esterno offensivo del Napoli, infatti, non è considerato un giocatore in uscita e la sua volontà sarebbe quella di rimanere in azzurro anche nella prossima stagione. Tuttavia, il club partenopeo non chiuderebbe completamente la porta a eventuali offerte importanti. Lo riporta Il Mattino.

L’offerta giusta potrebbe cambiare gli scenari

Nel caso in cui l’Ajax dovesse presentare una proposta concreta e di valore, il Napoli sarebbe pronto a valutare la situazione senza escludere alcuna possibilità in questa sessione di mercato. Lang è convinto di proseguire la sua esperienza all’ombra del Vesuvio, ma la recente operazione che ha portato Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen dimostra come gli equilibri possano cambiare rapidamente. Per il futuro dell’olandese, dunque, molto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno nelle prossime settimane.