Benitez: "Big esclusi dal Mondiale? Kvara e Osimhen", poi cita il Napoli
Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli tra le altre, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di vari temi a partire dai Mondiali: "Possibili outsider? Mi viene da pensare al Marocco. Mi stuzzica la Norvegia di Haaland e Odegaard. E poi c'è il Senegal del mio Koulibaly. Senza dimenticare l'Olanda, che ha leader internazionali in ogni reparto, e il Portogallo. Anche il Giappone merita attenzione".
Alla domanda sui grandi assenti che gli mancheranno maggiormente, il tecnico spagnolo non ha dubbi su due ex Napoli:
"Troppo facile: Kvaratskhelia innanzitutto. E poi anche Osimhen. Non solo perché Napoli rappresenta per me un sentimento vero. Aggiungo anche Zielinski e Lewandowski, uno dei più grandi di sempre".
Infine un passaggio sulla prossima Serie A, pur invitando alla prudenza in attesa del mercato.
"Si ripartirà dalla continuità dell'Inter campione e anche da quella del Napoli, a cui De Laurentiis ha garantito autorevolezza internazionale con la scelta di Allegri, un vincente. La Roma di Gasperini sarà un fattore, il Como è una realtà meravigliosa con Fabregas. Ma oggi è ancora troppo presto per sbilanciarsi: sappiamo poco della Juventus e ancor meno del Milan".
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