Ufficiale Brasile-Marocco, le formazioni ufficiali: Ancelotti col 4-2-3-1, Vinicius sfida Diaz

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Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Brasile e Marocco, primo turno del Gruppo C dei Mondiali 2026. Nei verdeoro, Carlo Ancelotti schiera un 4-2-3-1 con un attacco super: Raphina, Paquetà e Vinicius Jr. ad agire alle spalle di Igor Thiago. Per i Leoni dell'Atlante, il ct Mohamed Ouahbi si schiera a specchio: nel pacchetto offensivo l'altro calciatore del Real Madrid, Brahim Diaz, e insieme a lui Ounahi, EI Khannouss e Saibari.

Di seguito le formazioni ufficiali di Brasile-Marocco:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Paquetà, Vinicius Jr; Igor Thiago Commissario tecnico: Carlo Ancelotti.

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi, EI Khannouss; Saibari. Commissario tecnico: Mohamed Ouahbi.