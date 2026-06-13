Mondiali, l’incredibile storia di Philippe: ha visto dal vivo tutte le finali dal 1974

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Philippe Galzin ha costruito una passione straordinaria che lo ha portato a seguire dal vivo tutte le finali dei Mondiali di calcio dal 1974 al 2022.

Per Philippe Galzin il Mondiale non è soltanto una passione, ma una vera e propria missione che porta avanti da oltre mezzo secolo. L’agricoltore francese di 72 anni può infatti vantare un record singolare: ha assistito dal vivo a tutte le finali della Coppa del Mondo dal 1974 fino a quella di Doha del 2022. Tutto ebbe inizio a Monaco di Baviera, quando da ragazzo vide il trionfo della Germania Ovest sull’Olanda di Johan Cruyff. Da quel momento non ha più smesso di inseguire la sua passione, iniziando un viaggio che lo ha portato in giro per il mondo.

"All’epoca era più semplice trovare i biglietti. Nel 1974 acquistai il mio la mattina stessa della partita direttamente allo stadio", ha raccontato a RMC. Quella che per molti sarebbe potuta restare un’esperienza irripetibile si è trasformata in un appuntamento fisso, reso possibile anche grazie al sostegno della famiglia. "Ho sacrificato parte del budget delle vacanze, ma sono stato fortunato ad avere sempre accanto una moglie e dei familiari che hanno capito la mia passione".

Un record a rischio e il legame con le finali dei Mondiali

Ora, però, la sua straordinaria serie di presenze rischia di interrompersi. Per la finale del 19 luglio al MetLife Stadium non è ancora riuscito a trovare un biglietto, anche se una speranza resta viva: la Federcalcio francese gli avrebbe promesso un posto nel caso in cui la Francia dovesse raggiungere per la terza volta consecutiva l’atto conclusivo del torneo. Tra tutte le finali vissute, Galzin ricorda in particolare quella del 1978 tra Argentina e Olanda per l’atmosfera unica, mentre il suo calciatore preferito resta senza esitazioni Diego Armando Maradona, che descrive così: "Era semplicemente imprendibile e poteva decidere una partita da solo".