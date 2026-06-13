Svizzera beffata! Gli elvetici dominano ma non la chiudono, il Qatar pareggia al 94'
Dal Levi's Stadium di Santa Clara arriva la prima sorpresa di questo Mondiale 2026: la Svizzera pareggia all'esordio del girone contro il Qatar, nettamente sfavorito nei pronostici iniziali. Gli elvetici sono bravi a sbloccarla subito, al minuto 17, grazie al rigore trasformato da Breel Embolo, ma poi commettono l'errore di tenere la gara aperta: nonostante le tante occasioni create, la nazionale di Murat Yakin non finalizza e quindi non raddoppia.
E quando sbagli tanti gol, quanto tieni il risultato in bilico, l'avversario ci crede e spesso nel calcio arriva la beffa: al minuto 94 su cross dalla sinistra di Al Amin sale in cielo Khoukhi che di testa fa 1-1. È il primo storico punto in un campionato del Mondo per il Qatar: festeggia Julen Lopetegui con i suoi ragazzi. La Svizzera invece esce da questa serata con l'amaro in bocca, ma il girone B resta ancora del tutto aperto.
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