Clamoroso negli Stati Uniti, Inghilterra derubata: sottratti palloni e materiale sportivo

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Vigilia decisamente movimentata per l'Inghilterra in vista dell'esordio al Mondiale. La nazionale britannica, arrivata negli Stati Uniti per preparare la competizione, si è trovata infatti a fare i conti con un clamoroso furto che ha colpito il materiale destinato alla squadra.

Secondo quanto riportato dai media locali, durante il trasferimento delle attrezzature dalla Florida al quartier generale di Kansas City sarebbe sparita una parte consistente dell'equipaggiamento. Tra gli oggetti sottratti figurano scarpe da calcio, palloni utilizzati per gli allenamenti e altro materiale tecnico a disposizione dello staff. La federazione inglese avrebbe già individuato una possibile pista investigativa. I sospetti sarebbero infatti rivolti agli autisti del mezzo utilizzato per il trasporto, ritenuti potenzialmente coinvolti nella vicenda.

Le conseguenze pratiche non sono state di poco conto: stando alle indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, i Tre Leoni avrebbero avuto ieri a disposizione soltanto un pallone per preparare gli allenamenti in vista del debutto nella competizione.