Ufficiale Qatar-Svizzera, le formazioni ufficiali: Ndoye titolare insieme a tre 'Serie A'

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Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Qatar e Svizzera, primo turno del Gruppo B dei Mondiali 2026. Nella nazionale araba guidata da Julen Lopetegui, non può mancare il giocatore di punta, Akram Afif, che agirà in attacco in supporto di Abdurisag e Junior. Sponda elvetica, il ct Murat Yakin opta per un 3-4-2-1 con Dan Ndoye titolare in veste di trequartista destro; sono presenti anche tre calciatori che militano in Serie A: Akanji, Freuler ed Aebischer, oltre agli ex Rodriguez e Zakaria.

Di seguito le formazioni ufficiali:

QATAR (4-3-3): Abunad; Oui, Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Abdulsallam, Madibo, Laye; Junior, Abdurisag, Afif. Commissario tecnico: Julen Lopetegui

SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Ndoye, Vargas; Embolo. Commissario tecnico: Murat Yakin