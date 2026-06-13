Visita speciale per McTominay e la Scozia: lo chef stellato Gordon Ramsay all'allenamento

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Lo chef Gordon Ramsay ha seguito da vicino la Scozia alla vigilia del debutto ai Mondiali contro Haiti, partecipando all’allenamento e incontrando giocatori

Lo chef di fama mondiale Gordon Ramsay ha assistito all’ultimo allenamento della Scozia prima dell’esordio ai Mondiali contro Haiti, in programma nella notte alle 3:00 (ora italiana). Il 59enne è stato avvistato a bordo campo mentre il commissario tecnico dirigeva la seduta a Foxborough, sede della partita contro la nazionale haitiana. Durante la visita, Andy Robertson, capitano della Scozia, gli ha consegnato una maglia della nazionale con la scritta “Ramsay 26” sul retro. Un video diffuso dalla Federcalcio scozzese lo ha inoltre mostrato all’interno della palestra, mentre chiacchierava con alcuni giocatori come Anthony Ralston, il centrocampista del Napoli Scott McTominay e Che Adams, attaccante del Torino.

Relax, incontri e il ritorno di McTominay in gruppo

Fermo a bordo campo con la maglia indossata e un paio di occhiali da sole, Ramsay è apparso rilassato mentre dialogava con lo staff tecnico e con alcuni membri della stampa al seguito della nazionale scozzese. Come molti tifosi, ha osservato con sollievo il ritorno in gruppo di McTominay, che si è allenato regolarmente con i compagni del CT Clarke dopo un recente problema di salute legato a un virus intestinale che lo aveva costretto all’isolamento.