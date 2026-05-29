Bonanni: "Allegri? Serviva al Napoli un allenatore diverso", e fa il nome

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Massimo Bonanni, ex calciatore fra le tante di Lazio, Pescara e Bari, è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue opinioni su Allegri al Napoli, sul futuro della Juventus e non solo.

Ti aspettavi l'approdo di Allegri a Napoli?

"No, non se l'aspettava nessuno praticamente. In primis non me l'aspettavo perché addirittura prima dell'ultima giornata pensavo che sarebbe rimasto al Milan. A Napoli invece credevo sarebbe andato Italiano, che è un profilo nettamente differente. Secondo me gli azzurri comunque al momento sono la squadra più pronta per potersi giocare il campionato con l'Inter. Non so quanto possa essere la scelta giusta per questi obiettivi, tutto qui".

Pensi che Allegri si meritasse questa panchina?

"Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso. Pensavo che questa potesse essere l'occasione giusta per ingaggiare Italiano e per proporre un calcio di un certo tipo. Ora per forza di cose mi aspetto che il Napoli faccia degli investimenti importanti, dato che ad Allegri devi affidare una squadra di un certo tipo".