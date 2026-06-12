Ufficiale Canada-Bosnia, le formazioni ufficiali: 4 "italiani" titolari, il gioiellino Alajbegovic in panchina

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Mondiale 2026, Canada-Bosnia: le formazioni ufficiali senza Davies e Dzeko.

Sono ufficiali le formazioni di Canada e Bosnia ed Erzegovina per la sfida d’esordio nel Gruppo B della Coppa del Mondo 2026. Una partita ricca di spunti, ma anche segnata da assenze pesanti da entrambe le parti. Il Canada si presenta con un assetto offensivo ma senza il suo uomo simbolo, Alphonso Davies, escluso dall’undici iniziale per problemi fisici. Il commissario tecnico schiera un 4-4-2 con Crepeau tra i pali; linea difensiva composta da Johnston, De Fougerolles, Cornelius e Laryea. A centrocampo spazio a Buchanan, Eustaquio, Kone (Sassuolo) e Millar, mentre in attacco la coppia è formata dallo juventino Jonathan David e Oluwaseyi.

La Bosnia risponde con un sistema speculare, ma deve rinunciare al suo riferimento offensivo principale, Edin Dzeko, lasciato fuori dall’undici titolare insieme al talento Alajbegovic, attenzionato da Napoli e Roma. Tra i pali Vasilj, difesa a quattro con Dedić, Katić, Muharemovic (Sassuolo) e Kolasinac (Atalanta). In mezzo al campo agiscono Bajraktarević, Tahirović, Bašić e Memić, mentre il tandem d’attacco è composto da Demirović e Lukačić.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Oluwaseyi.

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic.