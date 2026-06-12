Scozia, c'è anche Gilmour con la nazionale a Boston! L'azzurro col tutore a bordocampo
Buone notizie in casa Scozia in vista dell'esordio al Mondiale 2026 contro Haiti. Scott McTominay è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo dopo gli ultimi problemi fisici, candidandosi così a una maglia da titolare nella prima gara della competizione. Un segnale positivo anche per il Napoli, che segue con attenzione il percorso del suo centrocampista durante il torneo.
Gilmour torna in gruppo per sostenere la Scozia: resta il tutore al ginocchio
Sorridono a metà anche i tifosi azzurri per quanto riguarda Billy Gilmour. Il centrocampista del Napoli, fermato dall'infortunio subito nell'amichevole vinta dalla Scozia contro Curaçao prima del Mondiale, è tornato a farsi vedere al centro di allenamento della Nazionale per stare vicino ai compagni. Come riferito dalla BBC Scotland, Gilmour era presente a bordocampo con un tutore al ginocchio, continuando il percorso di recupero mentre sostiene la squadra in vista della sfida inaugurale contro Haiti.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro