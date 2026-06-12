Buone notizie per la Scozia: McTominay torna ad allenarsi in gruppo!
Arrivano segnali incoraggianti dal ritiro della Scozia per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli, che aveva saltato l'allenamento di giovedì a causa di un problema gastrointestinale, è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo alla vigilia dell'esordio mondiale contro Haiti. Secondo quanto riferito dalla BBC, il 29enne ha preso parte alla seduta di rifinitura, allontanando gran parte dei dubbi sulla sua disponibilità per la sfida di Foxborough.
McTominay aveva saltato l'allenamento di ieri: il motivo
Nelle scorse ore le sue condizioni avevano destato qualche preoccupazione, tanto che il giocatore aveva raggiunto la squadra separatamente dal resto della comitiva e accompagnato da un medico. Dalla Scozia filtra ora ottimismo sulla presenza di McTominay nella gara che segnerà il ritorno della nazionale di Steve Clarke alla fase finale di un Mondiale dopo 28 anni.
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