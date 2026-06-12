CIES, sei 'italiani' sono i più preziosi della propria nazionale ai Mondiali: c'è un azzurro

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Kenan Yildiz è il giocatore più prezioso della Turchia. Il fantasista juventino è valutato 133 milioni. Petar Sucic è il più prezioso della Croazia

Uno studio CIES Football Observatory ha evidenziato i giocatori dal valore più alto di ognuna delle 48 qualificate ai Mondiali, attraverso dei parametri dello stesso osservatorio. Due giocatori superano i 200 milioni di euro, ossia Lamine Yamal ed Erling Haaland. L'Inghilterra è la squadra dal valore compplessivo maggiore, seguita da Francia e Spagna. Ultimo l'Iran, il cui valore complessivo è di appena 12 milioni, seguono Iraq a 13 milioni e Giordania a 15.

McTominay il più prezioso della Scozia ai Mondiali

Kenan Yildiz è il giocatore più prezioso della Turchia. Il fantasista juventino è valutato 133 milioni. Petar Sucic è il più prezioso della Croazia (64 milioni), Jonathan David quello del Canada (50 milioni), Tarik Muharemovic della Bosnia Erzegovina (39 milioni), Scott McTominay della Scozia (48 milioni), Alessandro Circati dell'Australia (24 milioni).