CIES, sei 'italiani' sono i più preziosi della propria nazionale ai Mondiali: c'è un azzurro
Uno studio CIES Football Observatory ha evidenziato i giocatori dal valore più alto di ognuna delle 48 qualificate ai Mondiali, attraverso dei parametri dello stesso osservatorio. Due giocatori superano i 200 milioni di euro, ossia Lamine Yamal ed Erling Haaland. L'Inghilterra è la squadra dal valore compplessivo maggiore, seguita da Francia e Spagna. Ultimo l'Iran, il cui valore complessivo è di appena 12 milioni, seguono Iraq a 13 milioni e Giordania a 15.
McTominay il più prezioso della Scozia ai Mondiali
Kenan Yildiz è il giocatore più prezioso della Turchia. Il fantasista juventino è valutato 133 milioni. Petar Sucic è il più prezioso della Croazia (64 milioni), Jonathan David quello del Canada (50 milioni), Tarik Muharemovic della Bosnia Erzegovina (39 milioni), Scott McTominay della Scozia (48 milioni), Alessandro Circati dell'Australia (24 milioni).
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro