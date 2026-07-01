Caos Belgio: sotto 0-2, fuori KDB e Doku e scontro Trossard-Tielemans!
Caos Belgio: sotto 0-2 col Senegal, Garcia toglie De Bruyne e Doku. Lite tra Trossard e Tielemans
Il Belgio è a un passo dall'eliminazione dal Mondiale e il nervosismo è esploso nel finale della sfida contro il Senegal. Con i Red Devils sotto di due reti, il commissario tecnico Rudi Garcia ha deciso di richiamare in panchina due dei suoi uomini simbolo, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku, nel tentativo di dare una scossa alla squadra.
A rendere ancora più pesante il momento del Belgio è stato anche uno scontro tra Leandro Trossard e Youri Tielemans, protagonisti di un acceso confronto in campo mentre scattava l'hydration breack. Un'immagine che fotografa perfettamente le difficoltà della nazionale belga, incapace di reagire e sempre più vicina a una clamorosa eliminazione ai sedicesimi di finale.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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