Allegri ha già scelto i suoi perni al Napoli: il minutaggio completo nelle 5 amichevoli

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Il Napoli si avvicina all'esordio in Serie A contro il Genoa: i minutaggi delle amichevoli estive mostrano le prime gerarchie di Massimiliano Allegri.

Le prime gerarchie del Napoli di Massimiliano Allegri cominciano a delinearsi a dieci giorni dall'esordio in Serie A contro il Genoa. Condizione fisica, disponibilità e differenze nei valori della rosa hanno inevitabilmente condizionato le scelte, ma sommando i minuti disputati nelle amichevoli contro Arezzo, Carrarese, Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco emergono alcuni punti fermi. Il primato assoluto appartiene ad Anguissa con 311 minuti, seguito da Rrahmani e Di Lorenzo a quota 301.

Da Lobotka a Politano: le prime gerarchie di Allegri

Tra i centrocampisti spiccano anche i 280 minuti di Lobotka e i 252 di Vergara, mentre sulle corsie offensive Politano è arrivato a 275, davanti a Giovane (217) e Alisson Santos (195). In difesa Rafa Marin ha totalizzato 240 minuti, Spinazzola 224 e Marianucci 189 prima dell'infortunio. Tra i pali, invece, Meret guida con 236 minuti davanti a Milinkovic-Savic (166).

Hojlund guida l'attacco, Lucca risponde con i gol

In avanti Hojlund è stato nettamente il centravanti più utilizzato con 275 minuti, contro i 146 di Lucca. Quest'ultimo ha però sfruttato bene lo spazio ricevuto, segnando contro Osasuna e realizzando una doppietta nel 6-2 all'Aris Salonicco. Nel conteggio pesano naturalmente gli inserimenti più tardivi di giocatori come McTominay, De Bruyne, Lang, Gilmour e Olivera. Cinque amichevoli hanno comunque fornito ad Allegri una prima fotografia della squadra: alcuni dei suoi uomini di riferimento sembrano già ben definiti.

Portieri: Meret 236', Milinkovic-Savic 166', Contini 53'

Difensori centrali: Rrahmani 301; Rafa Marin 240, Marianucci 189 (infortunato), Obaretin 146, Garofalo 62, Beukema O (infortunato)

Terzini: Di Lorenzo 301, Spinazzola 224, Mazzocchi 170, Olivera 105 (a Castel di Sangro), Gutierrez 45' (ceduto)

Centrocampisti: Anguissa 311, Lobotka 280, Vergara 252; Folorunsho 115, McTominay 105' (due match a Castel di Sangro), Prisco 70, Lindstrom 45, De Bruyne 75 (due match a a Castel di Sangro), Gilmour 75' (a Castel di Sangro), Baridò 15'

Ali: Politano 275, Giovane 217; Alisson Santos 195, Lang 106' (a Castel di Sangro), Rao 45', Neres 0'

Attaccanti: Hojlund 275, Lucca 146, Cheddira 24, Pereyra 5