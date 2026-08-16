Il giorno di Badiashile: può arrivare l'ultimo ok per volare subito in Italia

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Calciomercato Napoli, può essere un giorno chiave per il colpo Badiashile

Potrebbe essere questo il giorno decisivo per Benoit Badiashile. La trattativa è ormai in fase super-avanzata, se non di definizione, come vi stiamo raccontando, ed oggi il Napoli potrebbe dare anche l'ultimo ok per ratificare tutti gli accordi. Napoli e Chelsea sono pront a definire gli ultimi dettagli residui dell'operazione, con l'obiettivo di arrivare quanto prima alla chiusura definitiva dell'affare.

Napoli-Badiashile, è il giorno dell'ultimo ok per chiudere

Le due società, che nei giorni scorsi hanno già trovato l'intesa sulle cifre dell'operazione — prestito da 3 milioni di euro più 1 di bonus, e diritto di riscatto fissato a 27 milioni — stanno limando gli ultimi aspetti burocratici rimasti in sospeso, passaggio necessario prima di poter procedere con la fase conclusiva della trattativa, andata in porta grazie alla forte volontà dello stesso giocatore.

Visite e firma in 24-48 ore

Salvo dietrofront inattesi, le visite e la firma del giocatore, che sancirà ufficialmente il suo passaggio in maglia azzurra, sono attesa a stretto giro. Il difensore francese, infatti, nei giorni scorsi ha già ricevuto il via libera del Chelsea per lasciare Londra, ed è pronto ad aggiungersi al reparto arretrato a disposizione di Allegri, in vista dell'esordio stagionale in campionato contro il Genoa.