Martinelli-Napoli, arrivano conferme! Sportitalia: sondaggio con l'agente, i dettagli
Gabriel Martinelli è un nome concreto sul taccuino del Napoli. Nonostante le smentite circolate nelle ultime ore, Gianluigi Longari di Sportitalia conferma infatti il contatto tra il club azzurro e chi si sta occupando del futuro dell'attaccante dell'Arsenal. Per il momento non si parla di una trattativa avanzata, ma di un sondaggio esplorativo effettuato per conoscere condizioni e costi di un'eventuale operazione.
Martinelli-Napoli, il brasiliano ha rifiutato il Galatasaray
Il Napoli vuole dunque capire se esistano i margini per trasformare l'interesse in qualcosa di più concreto, soprattutto nel caso in cui si sbloccassero le necessarie cessioni nel reparto offensivo. Un altro dettaglio riguarda la volontà di Martinelli: secondo Longari, il brasiliano avrebbe rifiutato il Galatasaray nei giorni scorsi. Il classe 2001 diventa così un'altra pista di prestigio per l'attacco azzurro, insieme al compagno di squadra Gabriel Jesus.
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