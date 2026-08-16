Doppio colpo dall’Arsenal? Gabriel Jesus nel mirino, Romano fa chiarezza su Martinelli

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Napoli su Gabriel Jesus e Martinelli, ma Fabrizio Romano frena sulla pista dell'esterno brasiliano.

Il Napoli continua a valutare diverse soluzioni per rinforzare il reparto offensivo nelle ultime settimane di calciomercato. Tra i profili accostati agli azzurri ci sono anche i due attaccanti dell’Arsenal, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Prima di poter affondare il colpo per un nuovo innesto, però, il club partenopeo avrebbe bisogno di liberare spazio in rosa attraverso una cessione: uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca potrebbe partire e sbloccare così le prossime mosse sul mercato.

Napoli-Martinelli, Fabrizio Romano frena: nessuna conferma sulla pista

Se Gabriel Jesus resta uno dei nomi monitorati, al momento la pista che porta a Gabriel Martinelli non trova invece conferme. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come né il Napoli, né l'Arsenal e neppure l'entourage del brasiliano abbiano confermato l'esistenza di una trattativa. Romano ha inoltre sottolineato che qualsiasi eventuale uscita dell'esterno sarebbe legata alla necessità, per i Gunners, di trovare prima un sostituto sulla fascia sinistra. "Non c'è una conferma sul fatto che Martinelli possa essere un'opzione per il Napoli, così come per la Roma: in questo momento è un discorso che dobbiamo tenere isolato, anche perché a prescindere... L'Arsenal in questo momento gli esterni a sinistra ne ha due e sono Martinelli e Tzolis. Quindi eventualmente, anche dovesse succedere qualcosa con altri club e non con quelli italiani, il discorso è legato al fatto che l'Arsenal ne prenda un altro e ad oggi ancora non ci siamo".