Ufficiale Chiusi i gironi dei Mondiali: eliminati l'Uruguay di Olivera e la Scozia di McTominay

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Si è chiusa la fase a gironi dei Mondiali 2026 anche per 16 nazionali, che non sono riuscite a conquistare uno dei 32 posti disponibili per i sedicesimi di finale. Dodici squadre hanno terminato il proprio raggruppamento al quarto posto, mentre altre quattro, pur avendo chiuso terze, sono rimaste fuori dalla graduatoria delle migliori terze.

Le esclusioni più amare sono quelle di Iran, Corea del Sud, Scozia e Uruguay, eliminate nonostante il terzo posto nei rispettivi gironi. Decisiva la classifica delle migliori terze, che ha premiato DR Congo, Svezia, Ghana, Ecuador, Bosnia-Erzegovina, Algeria, Paraguay e Senegal. Per tutte le altre, invece, il cammino iridato si interrompe già al termine della prima fase.

Le 16 nazionali eliminate

Gruppo A: Corea del Sud (3ª), Repubblica Ceca (4ª)

Gruppo B: Qatar (4º)

Gruppo C: Scozia (3ª), Haiti (4ª)

Gruppo D: Turchia (4ª)

Gruppo E: Curaçao (4º)

Gruppo F: Tunisia (4ª)

Gruppo G: Iran (3º), Nuova Zelanda (4ª)

Gruppo H: Uruguay (3º), Arabia Saudita (4ª)

Gruppo I: Iraq (4º)

Gruppo J: Giordania (4ª)

Gruppo K: Uzbekistan (4º)

Gruppo L: Panama (4º)