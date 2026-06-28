Mondiali, la Croazia batte il Ghana 2-1: entrambe si qualificano ai sedicesimi
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Termina sul risultato di 2-1 il match tra Croazia e Ghana, valido per il terzo turno del Gruppo L dei Mondiali. È quindi la nazionale di Luka Modric a prendersi il secondo posto nel girone, grazie alla vittoria con i gol di Sucic e Vlasic, quest'ultimo in risposta alla rete del momentaneo pareggio di La selezione africana però si qualifica comunque ai sedicesimi di finale in veste di una delle migliori terze.
Girone L, la classifica:
1. Inghilterra 7 punti, 6 gol fatti e 2 gol subiti (3 partite giocate)
2. Croazia 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti (3 partite giocate)
3. Ghana 4 punti, 2 gol fatti e 2 gol subiti (3 partite giocate)
4. Panama 0 punti, 0 gol fatti e 4 gol subiti (3 partite giocate)
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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