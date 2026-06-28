Mondiali, tutto facile per l'Inghilterra contro Panama: 2-0 e 1° posto nel girone
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Termina sul risultato di 0-2 il match tra Panama e Inghilterra, valido per il terzo turno del Gruppo L dei Mondiali. Tutto facile per la nazionale di Tomas Tuchel che porta a casa i tre punti grazie ai gol di Bellingham e Kane, aggiudicandosi il primo posto nel girone e quindi il ticket per il sedicesimi di finale. La selezione centramericana chiude invece con tre sconfitte.
Girone L, la classifica:
1. Inghilterra 7 punti, 6 gol fatti e 2 gol subiti (3 partite giocate)
2. Croazia 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti (3 partite giocate)
3. Ghana 4 punti, 2 gol fatti e 2 gol subiti (3 partite giocate)
4. Panama 0 punti, 0 gol fatti e 4 gol subiti (3 partite giocate)
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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