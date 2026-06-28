Gila-Napoli, aumenta la concorrenza! Dopo l'Atalanta, ci piomba anche un club inglese

Gila-Napoli, aumenta la concorrenza! Dopo l'Atalanta, ci piomba anche un club ingleseTuttoNapoli.net
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di Pierpaolo Matrone
Mario Gila è il prescelto per rinforzare la difesa del Napoli. Tra le parti c'è già un accordo, ma manca ancora quello con la Lazio.

Il Napoli continua a lavorare per portare Mario Gila alla corte di Massimiliano Allegri, ma la concorrenza resta agguerrita. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno già raggiunto un'intesa di massima con il difensore della Lazio, mentre manca ancora l'accordo tra i due club.

Gila-Napoli, il punto sulla trattativa

La richiesta iniziale di Claudio Lotito, pari a 30 milioni di euro, si sarebbe abbassata, ma il Napoli non intende andare oltre la propria offerta da 15 milioni, provando eventualmente a inserire una contropartita tecnica come Lorenzo Lucca, profilo gradito a Gennaro Gattuso.

La concorrenza aumenta

Sullo sfondo, però, ci sono Atalanta e Brighton, entrambe interessate allo spagnolo. Inoltre il Real Madrid, che conserva il 50% sulla futura rivendita, rappresenta un ulteriore fattore che spinge la Lazio a non fare sconti.