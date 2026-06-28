Ufficiale
Mondiali, è finita per la Scozia di McTominay: niente qualificazione tra le migliori terze
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Nulla di fatto per la Scozia: è terminata l'avventura ai Mondiali 2026, Scott McTominay e compagni faranno ritorno a casa. Dopo aver chiuso con soli tre punti il girone con Brasile, Marocco e Haiti e soprattutto con una differenza reti negativa di tre gol - una rete fatta e quattro reti subite - si spengono definitivamente le speranze della nazionale scozzese che si vede superare anche dal Ghana nella classifica delle migliori terze. L'eliminazione è quindi ufficiale.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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