Taremi attacca la FIFA: "Mondiale disastroso! Problemi con viaggi e visti, nessuno ci aiuta"

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Mehdi Taremi, capitano dell'Iran, in mixed zone si è scagliato contro la FIFA per i problemi che la sua nazionale sta subendo: "È un Mondiale disastroso; un disastro. La FIFA deve risolvere ogni problema qui, ma purtroppo non sono riusciti a farlo sin dall'inizio. Il signor Infantino è venuto nel nostro spogliatoio dopo la prima partita contro la Nuova Zelanda e ha detto: 'È solo l'inizio...' ma la fase a gironi finisce domani.

Non abbiamo qui il nostro personale logistico qui con noi, non hanno un visto. Com'è possibile che dobbiamo sempre viaggiare da Tijuana? Amiamo le persone di Tijuana. Amiamo il Messico. Sono persone umili e li amiamo, ma come calciatore professionista in una competizione professionale, non è giusto. E giusto per la Fifa? Ok, bene per loro. Ma non è giusto. Chi vuole aiutarci? Nessuno".