Mondiali, ecco i sedicesimi di finale: Lang col Marocco, KDB e Lukaku contro Koulibaly
Con la conclusione della fase a gironi è stato definito il tabellone dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Le 32 nazionali qualificate sono pronte a sfidarsi nella prima fase a eliminazione diretta, da cui in poi ogni errore potrà costare l'eliminazione. Il programma propone diversi incroci di grande interesse, con alcune big chiamate ad affrontare le migliori terze e altre che se la vedranno con le seconde classificate dei rispettivi raggruppamenti.
Mondiali 2026, gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale
Ad aprire il quadro sarà la sfida tra Sudafrica e Canada, seguita da Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Riflettori puntati anche su Olanda-Marocco, Francia-Svezia, Messico-Ecuador e Inghilterra-DR Congo. E ancora Belgio-Senegal, Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina, Spagna-Austria, Portogallo-Croazia (forse la partita più interessante dei sedicesimi di finale), Svizzera-Algeria, Australia-Egitto, Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana.
Sudafrica-Canada
Brasile-Giappone
Germania-Paraguay
Olanda-Marocco
Costa d'Avorio-Norvegia
Francia-Svezia
Messico-Ecuador
Inghilterra-DR Congo
Belgio-Senegal
Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina
Spagna-Austria
Portogallo-Croazia
Svizzera-Algeria
Australia-Egitto
Argentina-Capo Verde
Colombia-Ghana
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