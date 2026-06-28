Ufficiale Mondiali, ecco i sedicesimi di finale: Lang col Marocco, KDB e Lukaku contro Koulibaly

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Con la conclusione della fase a gironi è stato definito il tabellone dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Le 32 nazionali qualificate sono pronte a sfidarsi nella prima fase a eliminazione diretta, da cui in poi ogni errore potrà costare l'eliminazione. Il programma propone diversi incroci di grande interesse, con alcune big chiamate ad affrontare le migliori terze e altre che se la vedranno con le seconde classificate dei rispettivi raggruppamenti.

Mondiali 2026, gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale

Ad aprire il quadro sarà la sfida tra Sudafrica e Canada, seguita da Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Riflettori puntati anche su Olanda-Marocco, Francia-Svezia, Messico-Ecuador e Inghilterra-DR Congo. E ancora Belgio-Senegal, Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina, Spagna-Austria, Portogallo-Croazia (forse la partita più interessante dei sedicesimi di finale), Svizzera-Algeria, Australia-Egitto, Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana.

Sudafrica-Canada

Brasile-Giappone

Germania-Paraguay

Olanda-Marocco

Costa d'Avorio-Norvegia

Francia-Svezia

Messico-Ecuador

Inghilterra-DR Congo

Belgio-Senegal

Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina

Spagna-Austria

Portogallo-Croazia

Svizzera-Algeria

Australia-Egitto

Argentina-Capo Verde

Colombia-Ghana