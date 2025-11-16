Flop Belgio in Kazakistan, Doku tuona: "Basta parlare delle assenze di Lukaku e De Bruyne"

Il Belgio ha buttato al vento il primo match point per l'accesso diretto al Mondiale 2026. Solo 1-1 in casa del Kazakistan (penultimo del girone J). Risultato che ha lasciato parecchio l'amaro in bocca a Jeremy Douku Ai microfoni di VTM, l'esterno offensivo del Manchester City non ha usato mezzi termini dopo la partita: "Quando pensi che giocheranno con palloni lunghi, invece giocano con combinazioni corte. È stata una partita completamente diversa contro il Kazakistan rispetto alla precedente (col Galles, ndr). Forse non li abbiamo analizzati bene. Ma alla fine, se avessimo sfruttato le nostre occasioni, avremmo vinto", precisa Doku.

Quello che ha colpito delle dichiarazioni post-partita è stato il pensiero rivolto ad assenze pesanti come Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne (infortunati al Napoli), così come del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois fermato da un guaio fisico: "Bisogna che la gente smetta di parlare della loro assenza. Se abbiamo bisogno di loro per vincere questo tipo di partite, non faremo nulla al Mondiale. Dobbiamo semplicemente vincere questo tipo di partite, anche in trasferta e anche su un campo sintetico".