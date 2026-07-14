Francia-Spagna, le formazioni ufficiali: le scelte di Deschamps e de la Fuente
Sono ufficiali le formazioni di Francia-Spagna, semifinale dei Mondiali in programma all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21 italiane. Il commissario tecnico francese Didier Deschamps apporta una sola modifica rispetto alla sfida contro il Marocco: torna titolare Aurélien Tchouaméni, che prende il posto di Manu Koné. Per il resto, confermate le scelte della precedente gara.
Francia-Spagna, annunciate le formazioni ufficiali
Nessuna novità invece per la Spagna di Luis de la Fuente, che ripropone lo stesso undici che ha superato il Belgio nei quarti di finale. Particolare attenzione anche alla designazione arbitrale: la sfida sarà diretta da un fischietto proveniente da El Salvador.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. A disp. Risser, Samba, Akliouche, Cherki, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kante, Konate, Kone, Lacroix, Mateta, Thuram, Zaire-Emery. All. Didier Deschamps.
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyazarbal. A disp. Joan Garcia, Raya, Eric Garcia, Gavi, Grimaldo, Borja Iglesias, Llorente, Mikel Merino, Munoz, Pedri, Yeremi Pino, Pubill, Ferran Torres, Nico Williams, Zubimendi. All. Luis de la Fuente.
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