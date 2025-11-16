Italia-Norvegia, le formazioni: Gattuso col 3-5-2, Di Lorenzo e Politano dal 1'
Sono ufficiali le formazioni di Italia-Norvegia, ultima sfida valida per la fase a gironi di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Tutto confermato tra gli azzurri di Rino Gattuso con Gianluca Mancini confermato dal primo minuto. In attacco Pio Esposito affianca Retegui, anche due del Napoli partono dal 1': Giovanni Di Lorenzo nella difesa a tre e Matteo Politano da esterno a tutta fascia a destra. Tra i pali torna capitan Donnarumma. Conferma i migliori anche il CT della Norvegia Solbakken: l'unico cambio rispetto alla gara di giovedì contro l'Estonia è Thorstvedt per Bobb.
ITALIA (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Bobb. Commissario tecnico: Stale Solbakken.
