L'Olanda pareggia in Polonia e mette un'ipoteca sul Mondiale: solo panchina per Lang
Oggi alle 22:44Mondiali
di Pierpaolo Matrone

All'Olanda basta un pareggio in Polonia, la rivale diretta per il Mondiale, per mettere un'ipoteca sulla qualificazione. Finisce 1-1 con le reti di Kaminski al 43' e di Depay al 47'. Per Noa Lang, unico azzurro convocato, solo panchina.