La Slovacchia vince di misura allo scadere: 90' e buona prova per Lobotka

La Slovacchia vince di misura allo scadere: 90' e buona prova per LobotkaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:39Mondiali
di Pierpaolo Matrone

Vittoria di misura per la Slovacchia nella quinta giornata dei gironi di qualificazione al Mondiale. La nazionale guidata da Francesco Calzona batte di misura l'Irlanda del Nord, con una rete decisiva allo scadere realizzata da Bobcek.

Titolare Stanislav Lobotka, che ha disputato l'intera partita. Buona prestazione per il centrocampista del Napoli, fulcro del gioco della selezione slovacca, con tanti palloni toccati e anche un tiro in porta dalla distanza.