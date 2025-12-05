Ufficiale

Mondiali 2026, se l’Italia passa sorteggio morbido: azzurri nel Gruppo B

di Fabio Tarantino

Svelate le rivali dell’Italia qualora dovesse centrare la qualificazione dopo gli spareggi. Ecco l’esito del sorteggio di Washington. Gruppo almeno sulla carta morbida con Canada, Qatar, Svizzera e ovviamente chi vincerà il Playoff. 

Ecco tutti i sorteggi. 
 

Gruppo A: Messico, Sud Africa, Corea del Sud, vincitore Playoff Uefa D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)

Gruppo B: Canada, vincitore Playoff Uefa A (ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina), Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincitore Playoff Uefa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

Gruppo E: Germania, Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao

Gruppo F: Olanda, Giappone, vincitore Playoff Uefa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania),Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, vincitore Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq), Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, vincitore Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo), Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama