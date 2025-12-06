Ufficiale Sorteggio Mondiali 2026, urna benevola per l'Italia: l'eventuale girone e il tabellone

L’America resta lontana, ma il sorteggio della fase finale dei Mondiali 2026 regala all’Italia un motivo in più per sperare. A Washington sono stati infatti composti i dodici gironi del torneo e, in caso di qualificazione tramite playoff, gli Azzurri si troverebbero inseriti nel gruppo B insieme a Canada, Svizzera e Qatar. Un accoppiamento tutto sommato favorevole per una Nazionale che non supera il primo turno dal 2006, ma che prima di pensare all’avventura oltreoceano dovrà superare l’ostacolo più insidioso: il playoff di marzo. Il calendario è già definito, con la semifinale del 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, la finale del 31 marzo in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina.

Se Gattuso e i suoi riuscissero a strappare il pass, il Mondiale presenterebbe un’occasione importante grazie alla formula che porta ai sedicesimi 32 squadre su 48, includendo le prime due di ciascun girone e le migliori otto terze. L’avversario più temibile resta la Svizzera, competitiva negli ultimi tornei e protagonista di dolorosi ricordi per gli Azzurri, tra il Mondiale in Qatar mancato e la pesante sconfitta all’Europeo. Il Canada, testa di serie, potrà contare sulla spinta del pubblico di casa e su giocatori noti alla Serie A come David e Koné, oltre alla stella Alphonso Davies, ancora ai box dal grave infortunio al crociato. Chiude il girone il Qatar guidato da Julen Lopetegui, tecnico che ha riportato la Nazionale asiatica alla qualificazione attraverso il campo per la seconda volta nella sua storia.

I GRUPPI DELLA FASE FINALE DEL MONDIALE

GRUPPO A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Vincente play-off D

GRUPPO B: Canada, Vincente play-off A, Qatar, Svizzera

GRUPPO C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

GRUPPO D: USA, Paraguay, Australia, Vincente play-off C

GRUPPO E: Germania, Curacao, Costa D’Avorio, Ecuador

GRUPPO F: Paesi Bassi, Giappone, Vincente play-off B, Tunisia

GRUPPO G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

GRUPPO H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

GRUPPO I: Francia, Senegal, Vincente play-off 2, Norvegia

GRUPPO J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

GRUPPO K: Portogallo, Vincente play-off 1, Uzbekistan, Colombia

GRUPPO L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama