Neymar shock! Altro infortunio: stagione finita e Mondiali a rischio

Il percorso di Neymar subisce un nuovo brusco arresto a causa di un serio infortunio al menisco del ginocchio sinistro, un problema destinato con molta probabilità a tenerlo lontano dai campi fino alla fine del 2025. La notizia rappresenta un duro colpo per il Santos, già in difficoltà in classifica e ora costretto ad affrontare la parte finale del campionato senza il suo giocatore simbolo. L’attaccante brasiliano aveva mostrato segnali d’allarme già dopo la gara contro il Mirassol del 19 novembre, motivo per cui era rimasto fuori anche nel pareggio con l’Internacional di Porto Alegre. Il club, reduce da un successo contro il Palmeiras che sembrava poter rilanciare la stagione, ha invece complicato la propria corsa con due pareggi consecutivi. Ora dovrà affrontare Sport Recife, Juventude e Cruzeiro senza il contributo del numero 10, in un momento determinante per la lotta salvezza.

Anche l’allenatore Juan Pablo Vojvoda prova a mantenere un clima di serenità, nonostante la pressione crescente e le tensioni interne, come mostrato dall’irritazione di Neymar durante la sostituzione nel match perso contro il Flamengo. La stagione del brasiliano è stata segnata da continui stop fisici: dall’edema al bicipite femorale di marzo, alla lesione al semimembranoso di aprile, fino al problema al retto femorale accusato a settembre. L’ultimo infortunio al ginocchio, culminato con la lesione meniscale, ha aggravato ulteriormente una situazione già difficile. In totale, Neymar ha saltato quattordici partite di Serie A, riuscendone a disputare solo quindici e mettendo a segno quattro gol, numeri ben lontani dalle aspettative iniziali. Anche in ottica Nazionale le prospettive non sono rosee: Carlo Ancelotti, con ogni probabilità, non lo considererà per il Mondiale, vista l’incertezza sulle sue condizioni.