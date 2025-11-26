Mondiali 2026, cresce l'attesa: già venduti 2mln di biglietti senza conoscere le partite

A più di sei mesi dall'inizio della Coppa del Mondo che si terrà tra Messico, Canada e Stati Uniti, l'entusiasmo dei tifosi cresce di giorno in giorno. Secondo quanto riportato da Kicker, la FIFA ha già annunciato la vendita di quasi due milioni di biglietti, un dato impressionante se si considera che il sorteggio dei gironi avverrà soltanto venerdì 5 dicembre a Washington. Molti appassionati, dunque, hanno deciso di acquistare i posti a scatola chiusa, senza sapere quali squadre vedranno dal vivo. Solo dopo la pubblicazione del calendario, prevista per il giorno successivo al sorteggio, sarà possibile comprare i biglietti singoli per specifiche partite della fase a gironi. Nonostante ciò, l'attesa per quello che Gianni Infantino ha definito “il Mondiale più bello di sempre” sembra già aver superato ogni previsione.

La FIFA ha confermato che tifosi provenienti da ben 212 Paesi e territori hanno già aderito alle prime due fasi di vendita, svoltesi tra settembre e ottobre, con una domanda particolarmente elevata nei tre Paesi ospitanti. Anche nazioni come Inghilterra, Germania, Brasile, Colombia, Spagna, Argentina e Francia hanno mostrato grande interesse per l’evento. La prima fase, riservata ai possessori di carte di credito dello sponsor ufficiale, aveva già raccolto oltre un milione di richieste, mentre la seconda finestra si è chiusa con un’ulteriore crescita significativa. Infantino ha invitato tutti gli appassionati rimasti senza biglietto a partecipare alla terza fase di vendita, che si aprirà l’11 dicembre e rimarrà attiva fino al 13 gennaio 2026, attraverso la registrazione sul sito FIFA. Un processo che conferma come l’attesa globale per il torneo sia già alle stelle, ben prima del calcio d’inizio.