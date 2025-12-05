Mondiali 2026, Infantino: “Evento unico, come 104 Superbowl in un mese”

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino nel suo discorso che precede il sorteggio dei mondiali 2026. "104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato - ha aggiunto Infantino -.

Siamo in America ed è doveroso fare uno show, non un semplice sorteggio". "Chiedo un applauso per il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump - ha esordito il n.1 della Fifa -, ma anche la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall'umanità: abbiamo tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare l'unico campione del mondo. Sarà un'estate bellissima". (ANSA).