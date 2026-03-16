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Macedonia del Nord, Elmas convocato per i play-off Mondiali: affronterà Hojlund

Macedonia del Nord, Elmas convocato per i play-off Mondiali: affronterà HojlundTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:40Mondiali
di Davide Baratto
Elmas convocato dalla Macedonia del Nord per i play-off di marzo: il centrocampista del Napoli sfida la Danimarca di Hojlund per un posto ai Mondiali

Eljif Elmas è stato regolarmente convocato dalla Macedonia del Nord per i play-off Mondiali che si terranno durante la sosta di marzo. Il commissario tecnico Goce Sedloski non può rinunciare al centrocampista del Napoli, pilastro della sua nazionale, che dovrà aiutare i suoi ad eliminare la Danimarca di Rasmus Hojlund nel primo turno, per accedere poi alla gara decisiva per un posto nel campionato del Mondo.

Portieri:

Stole Dimitrievski (Valencia), Damjan Sishkovski (Borac Banja Luka), Dejan Iliev (Rapid Bucarest)

﻿﻿Difensori:

Ezgijan Alioski (Lugano), Andrej Stojcevski (Slovacko), Sebastian Herrera (Borac Banja Luka), Darko Velkovski (Vardar), Gjoko Zajkov (Ajman), Nikola Serafimov (Levski), Visar Musliu (Saint-Truiden), Imran Fetai (Shkendija Tetovo), Egzon Bejtulai (Drita)

﻿﻿Centrocampisti:

Elif Elmas (Napoli), Enis Bardi (Konyaspor), Boban Nikolov (Vardar), Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc), Reshat Ramadani (Shkendija), Isnik Alimi (Dalian), Ljupce Doriev (Sogdiana), Luka Stankovski (Kolos Kovalivka), Yani Atanasov (AEL
Larissa).

﻿﻿Attaccanti:

Bojan Miovski (Glasgow Rangers), Darko ?urlinov (Kodzaeli), Milan Ristovski (Bohemians), Aleksandar Trajkovski (Lokomotiva Zagreb), Elmin Rastoder (Thun), Lirim Qamili (Sonderjyske), Deni Musovski (Seattle)