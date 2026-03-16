Macedonia del Nord, Elmas convocato per i play-off Mondiali: affronterà Hojlund
Eljif Elmas è stato regolarmente convocato dalla Macedonia del Nord per i play-off Mondiali che si terranno durante la sosta di marzo. Il commissario tecnico Goce Sedloski non può rinunciare al centrocampista del Napoli, pilastro della sua nazionale, che dovrà aiutare i suoi ad eliminare la Danimarca di Rasmus Hojlund nel primo turno, per accedere poi alla gara decisiva per un posto nel campionato del Mondo.
Portieri:
Stole Dimitrievski (Valencia), Damjan Sishkovski (Borac Banja Luka), Dejan Iliev (Rapid Bucarest)
Difensori:
Ezgijan Alioski (Lugano), Andrej Stojcevski (Slovacko), Sebastian Herrera (Borac Banja Luka), Darko Velkovski (Vardar), Gjoko Zajkov (Ajman), Nikola Serafimov (Levski), Visar Musliu (Saint-Truiden), Imran Fetai (Shkendija Tetovo), Egzon Bejtulai (Drita)
Centrocampisti:
Elif Elmas (Napoli), Enis Bardi (Konyaspor), Boban Nikolov (Vardar), Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc), Reshat Ramadani (Shkendija), Isnik Alimi (Dalian), Ljupce Doriev (Sogdiana), Luka Stankovski (Kolos Kovalivka), Yani Atanasov (AEL
Larissa).
Attaccanti:
Bojan Miovski (Glasgow Rangers), Darko ?urlinov (Kodzaeli), Milan Ristovski (Bohemians), Aleksandar Trajkovski (Lokomotiva Zagreb), Elmin Rastoder (Thun), Lirim Qamili (Sonderjyske), Deni Musovski (Seattle)
Serie A Enilive 2025-2026
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