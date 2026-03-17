Convocati Italia, Gattuso ne perde due del Napoli: le sue scelte

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Manca sempre meno per le convocazioni dell'Italia per i playoff e c'è curiosità per capire quali saranno i convocati di Gattuso per il Napoli

Manca sempre meno per le convocazioni dell'Italia per i playoff e c'è curiosità per capire quali saranno i convocati di Gattuso per il Napoli. Affronta il tema anche Tmw con un focus dettagliato. Nella giornata di venerdì il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso diramerà la lista dei calciatori convocati per il play-off Mondiale. Se vorrà staccare il pass per la partecipazione alla Coppa del Mondo 2026, l'Italia dovrà battere giovedi prossimo l'Irlanda del Nord a Bergamo e poi una tra Galles e Bosnia-Erzegovina in trasferta il martedì successivo.

A pochi giorni dalle convocazioni pochi i dubbi per il CT, quattro al momento gli indisponibili: il difensore del Milan Matteo Gabbia, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, il centrocampista Antonio Vergara (per lui sarebbe stata la prima convocazione) e Marco Verratti, l'elemento d'esperienza a cui Gattuso voleva affidarsi per questo raduno ma che non è al meglio fisicamente. Ma chi verrà convocato? Rispetto alle convocazioni di novembre non sono previsti grandi stravolgimenti, ma ci saranno un paio di new entry come Marco Palestra e Niccolò Pisilli.