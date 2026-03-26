Ufficiale Mondiale, anche l’Irlanda è fuori! Rigori fatali: passa la Repubblica Ceca

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Si sono conclusi i playoff UEFA per l’accesso ai Mondiali, con risultati che hanno regalato anche qualche sorpresa.

Si sono conclusi i playoff UEFA per l’accesso ai Mondiali, con risultati che hanno regalato anche qualche sorpresa. Su tutte spicca l’impresa del Kosovo, capace di espugnare Bratislava ribaltando lo svantaggio maturato nel primo tempo. Colpisce anche il successo della Bosnia a Cardiff: Džeko e compagni hanno ottenuto una vittoria pesante che li porterà ad affrontare l’Italia il 31 maggio a Zenica. Amara, invece, la serata per l’isola d’Irlanda: non solo l’Irlanda del Nord esce di scena, ma anche la Repubblica d’Irlanda deve dire addio al sogno Mondiale, e in modo ancora più doloroso, cedendo ai rigori contro la Repubblica Ceca.

PERCORSO A

Italia - Irlanda del Nord 2-0

56' Tonali, 80' Kean

Galles - Bosnia Erzegovina 1-1 (2-4 dcr)

51' James (G), 87' Dzeko (B)

PERCORSO B

Ucraina - Svezia 1-3

6', 51' e rig. Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)

Polonia - Albania 2-1

42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)

PERCORSO C

Turchia - Romania 1-0

53' Kadioglu

Slovacchia - Kosovo 3-4

6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)

PERCORSO D

Danimarca - Macedonia del Nord 4-0

49' Damsgaard, 58' e 59' Isaksen, 76' Norgaard

Repubblica Ceca - Irlanda 2-2 (4-3 dcr)

19' Parrott (I), 23' aut. Kovar (I), 27' rig. Schick (R), 86' Krejci (R)