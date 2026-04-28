Mondiali 2026, novità sui cartellini: verranno azzerati dopo i gironi e dopo i quarti

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(ANSA) - ROMA, 28 APR - Novita' dai prossimi Mondiali: i cartellini gialli inflitti dagli arbitri saranno 'azzerati' dopo la fase a gironi e dopo i quarti. E' quanto prevede una norma che sara' varata dal Consiglio Fifa, in programma oggi a Vancouver. La norma consente di ridurre il rischio di squalifica, aumentato dal fatto che con 48 squadre c'e' un turno in piu' per arrivare ai quarti. Scartata l'ipotesi di aumentare il numero di gialli necessari per la squalifica, la decisione finale sara' di azzerare le ammonizioni dopo le prime tre partite, e poi quelle ricevute tra sedicesimi, ottavi e quarti. (ANSA).