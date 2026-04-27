I Mondiali perdono un altro protagonista: stagione finita per Xavi Simons

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(ANSA) - ROMA, 27 APR - Niente mondiali per l'olandese del Tottenham Xavi Simons. Infortunatosi al ginocchio destro sabato, il centrocampista ha annunciato che la stagione per lui è finita ed è costretto anche a saltare l'appuntamento in Usa con la Coppa del mondo. "Dicono che la vita possa essere crudele, e ora è così che mi sento. La mia stagione si è conclusa bruscamente e sto cercando di accettarlo. Onestamente, mi spezza il cuore", ha scritto il 23enne sui social.

"Tutto ciò che volevo era lottare al fianco della mia squadra, e ora non posso farlo, e lo stesso vale per i mondiali. Non potrò rappresentare il mio Paese" ha scritto il giocatore che vanta 34 presenze con la nazionale olandese. Simons, che probabilmente ha subito una lesione al legamento crociato del ginocchio, ha lasciato il campo zoppicando durante la partita vinta 1-0 dal Tottenham contro il Wolverhampton, importante nella lotta per la salvezza in Premier League. L'Olanda ai mondiali è inserita nel Gruppo F con Giappone, Svezia e Tunisia. (ANSA).