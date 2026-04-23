Mondiali, Italia ripescata se salta l'Iran? Abodi: "Impossibile e inopportuno"

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I sogni dei tifosi sono dunque già svaniti prima ancora di poter essere definiti concreti, gli Azzurri non presenzieranno alla manifestazione iridata.

Dopo le parole di Paolo Zampolli, alto inviato del presidente USA Donald Trump in Italia, che ha ricordato di aver suggerito al 79enne e a Gianni Infantino di permettere all'Italia di sostituire l'Iran al Mondiale, è arrivata la presa di posizione da parte di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani nel governo Meloni, che ha negato l'esistenza di questa possibilità.

Come riportato un po' da tutti i principali siti che si occupano di calcio, Abodi ha dichiarato: "L'eventuale ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026, primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo". I sogni dei tifosi sono dunque già svaniti prima ancora di poter essere definiti concreti, gli Azzurri non presenzieranno alla manifestazione iridata.