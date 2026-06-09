Nuova regola FIFA, tra le prime vittime Koné: l'accaduto

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Nuova regola FIFA, Koné penalizzato: Francia in dieci per il ritardo di Olise

Le nuove disposizioni introdotte dalla FIFA per contrastare le perdite di tempo iniziano già a produrre i primi effetti sul campo. A farne le spese, questa volta, è stato Manu Koné, protagonista di un episodio singolare durante l'amichevole vinta dalla Francia contro l'Irlanda del Nord per 3-1. Nel match deciso dalla tripletta di Michael Olise, il talento del Bayern Monaco si è attardato al momento della sostituzione, fermandosi a salutare il pubblico dopo una serata da assoluto protagonista.

Olise rallenta l'uscita, Koné costretto ad attendere

Il comportamento dell'esterno francese ha avuto conseguenze immediate a causa delle nuove norme FIFA. Secondo il regolamento, un calciatore sostituito deve lasciare il terreno di gioco entro dieci secondi; in caso contrario, il sostituto non può entrare fino alla successiva interruzione del gioco. È proprio quanto accaduto a Koné, rimasto a bordo campo per oltre un minuto mentre la Francia ha dovuto giocare temporaneamente in inferiorità numerica. Un episodio senza particolari conseguenze in una partita amichevole, ma che evidenzia come la nuova regola possa incidere in maniera significativa durante incontri ufficiali. Anche il commissario tecnico Didier Deschamps avrebbe richiamato Olise, sottolineando l'importanza di rispettare una disposizione destinata a influenzare concretamente la gestione delle sostituzioni.