Mazzarri: "Contentissimo che il Napoli sia tornato vincente. Centenario? Ero stato invitato"
Anche Walter Mazzarri ha voluto rendere omaggio al Napoli in occasione del Centenario del club. L'attuale allenatore dell'Iraklis Salonicco, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio in amichevole contro il Parma, ha parlato della sua nuova avventura in Grecia e ha rivolto un pensiero affettuoso alla sua ex squadra, ricordando il profondo legame con la città e con i tifosi azzurri.
Mazzarri: "Mi avevano invitato, ma ero impegnato qui"
Sul suo approdo all'Iraklis Salonicco, Mazzarri ha spiegato: "Sono qui da 15 giorni, ho rifiutato diverse piazze anche più complicate, come in Russia. Dopo oltre vent'anni di carriera ho scelto prima il luogo e poi la squadra. Sono sempre stato innamorato della Grecia e avevo voglia di rientrare, di tornare a divertirmi."
Poi il messaggio dedicato al Napoli per i 100 anni di storia: "Io ho i napoletani nel cuore, mi avevano invitato per il Centenario, ma come vedete sono impegnato qui (ride, ndr). Sono contentissimo che il Napoli sia tornato una squadra vincente, i napoletani hanno un cuore pazzesco e mi vogliono bene."
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