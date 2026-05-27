Olanda, i convocati per il Mondiale: la scelta del ct su Noa Lang
Noa Lang è stato convocato dalla nazionale olandese per i Mondiali 2026. Il commissario tecnico Ronald Koeman ha deciso di puntare ancora sull’esterno offensivo, inserendolo nella lista di chi partirà per l'America per la competizione internazionale di giugno. Di seguito, l'elenco dei convocati dell'Olanda per il Mondiale:
PORTIERI: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton);
DIFENSORI: Nathan Ake (MAnchester City), Virgil Van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul Van Hecke (Brighton), Micky Van De Ven (Tottenham), Jurriën Timber (Arsenal);
CENTROCAMPISTI: Frenkie De Jong (Barcellona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten De Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsiglia), Mats Wieffer (Brighton);
ATTACCANTI: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthias), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).
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