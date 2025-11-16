Playoff Mondiali, oltre all'Italia c'è anche l'Ucraina: le combinazioni aggiornate

Con le partite disputate nel pomeriggio si sono chiusi definitivamente tre gironi europei di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Nel Gruppo D, già vinto dalla Francia, l’Ucraina ha superato l’Islanda per 2-0 e ha blindato il secondo posto, guadagnando così il pass per i play-off. Nel Gruppo F, dominato dal Portogallo, l’Irlanda ha compiuto un’autentica impresa battendo l’Ungheria 3-2 al 96’, risultato che le garantisce il secondo posto e l’accesso agli spareggi.

In serata si chiuderà anche il girone dell’Italia, con una situazione ormai definita, mentre tra domani e martedì verranno completati tutti gli altri raggruppamenti europei. A quel punto sarà chiaro il quadro complessivo delle qualificate dirette e delle partecipanti ai play-off. Giovedì, con il sorteggio di Zurigo, finalmente conosceremo il percorso degli Azzurri verso il Mondiale: una semifinale secca il 26 marzo e, in caso di vittoria, la finale il 31 marzo.

La situazione attuale:

Prima fascia - Italia Turchia, Ucraina e Polonia.

Seconda fascia - Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Albania.

Terza fascia - Irlanda, Nord Macedonia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Quarta fascia - Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord.

Le squadre di prima fascia verranno sorteggiate per la semifinale con quelle di quarta, mentre le squadre in seconda con quelle in terza. Le nazionali che si trovano in prima e in seconda fascia giocheranno l'andata in casa, mentre il luogo delle finali verrà sorteggiato al momento degli accoppiamenti.

Cosa può cambiare?

Nei prossimi giorni ci saranno altre tre gare chiave. Germania-Slovacchia determinerà la vincitrice del gruppo A, Austria-Bosnia-Erzegovina quella del girone H. In entrambi i casi, alle squadre di casa basta un pareggio. C'è infine la sfida tra Galles e Macedonia del Nord in un raggruppamento che salvo cataclismi vincerà il Belgio. Sia la nazionale balcanica che quella britannica sono già qualificate al play-off, ma chi finirà al terzo posto scivolerà in quarta fascia diventando quindi una possibile avversaria per la Nazionale di Gattuso già in semifinale